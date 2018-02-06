Yeni yönetmelikle birlikte sahte plaka satışı önlenecek

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, plakalar, tabakasında 10x10 milimetrelik bir alana sığacak şekilde, yatay 100 milimetre ve dikey 50 milimetre aralıkla tekrar eden kare kutucuklar içinde ay yıldız ve TR güvenlik işaretleri bulunan yansıtıcılı folyo ile kaplanacak.

Sahte plaka satışlarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle birlikte, güvenlik işaretleri yansıtıcı üst tabakanın imalatı aşamasında, reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir bütün olarak imal edilecek.

BENZERİ ÜRETİLEMEYECEK

Plakalar üzerinde yapılan değişiklikle ‘güvenlik işaretleri’ fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacak. Fotoğraf, fotokopi, baskı, hologram ve diğer görüntü işlemleri ile benzeri üretilemeyecek plakalarda, güvenlik işaretleri takılı tescil plakası, aracın 1.8 metre önünde veya arkasında ayakta durulduğunda ve 30 derecelik bir açıyla bakıldığında görülebilecek. Araca 1 metreden fazla yaklaşıldığında veya 4 metreden fazla uzaklaşıldığında ise güvenlik işaretleri görülemeyecek.