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Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor

PÜİS, 26 Ekim'de benzin fiyatlarına zam yapılmasını beklediğini duyurdu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:31
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 TL'den 4.76 TL'ye çıkmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:31
  1. PÜİS
  2. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş
  3. benzine zam
  4. benzine zam gelecek mi
  • BunyaminBunyamin2 sa önce
    Ne desem bilmiyorum.
  • SelmanSelman10 sa önce
    Benzin alip arabamizi yakamiyacaz desenize ama secimlerde birilerini yakacaz buda bizim ongorumuz
  • ........10 sa önce
    Nere kadar bu zam zam zam
  • OlcayOlcay11 sa önce
    Insanın yoksa binmeyeceksin kardes
  • Eyup Eyup 12 sa önce
    Hep dis guclerin isi bunlar. Taaa uzaklardan bizim benzinimize mudahale ediyorlar.
  • kmlkml12 sa önce
    klimadan tasarruf için cam filmi taktırın diye teşvik ettiler 300 liraya taktırdık..simdi ceza yazılıyo..akaryakit aldı başını gidiyor...ne yapalım biz arabayimi yakalım
  • İsimmisimİsimmisim12 sa önce
    nedense şaşırmıyoruz artık :)
  • ReisReis12 sa önce
    Yani dikkat edersek zam gelmiyecekmi. ...
  • YusufYusuf13 sa önce
    Buradada yagmur yagiyor alistik artik....
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