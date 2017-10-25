Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 TL'den 4.76 TL'ye çıkmıştı.