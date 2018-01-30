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Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Sürücülerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) Ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesini en geç 31 Ocak Çarşamba günü yapmaları gerekmektedir.

30 Ocak 2018 Salı 12:03
Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ocak Çarşamba günü yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecekler.

MTV ödeme seçenekleri

Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilirler. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:03
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