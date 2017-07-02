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Araç sahipleri dikkat! Yarın ceza yiyebilirsiniz...

Hızlı Geçiş Sistemi'nde yanlış ceza yazılmasına da neden olan standart dışı plakalar, yarından itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek ve bu plakaları taşıyan araçlar muayeneden geçemeyecek.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:27
Araç sahipleri dikkat! Yarın ceza yiyebilirsiniz...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu yarın yürürlüğe girecek.

Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.

Plakalar 31 liraya değiştirilecek

Yetkililer, merdiven altı yerlerde basılan plakaların standart dışı olduğunu, terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde de kullanıldığını belirterek bunları dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını kaydetti.

Araç sahipleri, söz konusu plakaların değişimi için öncelikle trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerdeki TŞOF ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirebilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:27
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