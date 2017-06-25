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Standart dışı plakalara ceza yağacak!

Hızlı Geçiş Sistemi'nde yanlış ceza yazılmasına neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek. Plakasındaki yazıları standart dışı olan ve arasında vida bulunan araçlar muayeneden geçemeyecek, trafikte seyrederlerse sahiplerine para cezası kesilecek. Araç sahipleri, plakaları, trafik şube müdürlüklerinden alacakları belgeyle TŞOF ve kayıt tescil bürolarında 31 liraya değiştirebilecek.

25 Haziran 2017 Pazar 12:24
Standart dışı plakalara ceza yağacak!

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına neden olan standart dışı plakalar, 3 Temmuz'dan itibaren "ağır kusur" kapsamında değerlendirilecek. Plakasındaki yazıları arasında vida bulunan veya okunmakta zorlanan araçlar muayeneden geçemeyecek, trafikte bu şekilde seyreden sahiplerine de idari para cezası kesilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu, 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.

PLAKALAR 31 LİRAYA DEĞİŞTİRİLECEK

Yetkililer, merdiven altı yerlerde basılan plakaların standart dışı olduğunu, terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde de kullanıldığını belirterek, bunları dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını kaydetti.

Araç sahipleri, söz konusu plakaların değişimi için öncelikle trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerdeki TŞOF ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirebilecek.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:24
  1. Plaka
  2. HGS
  3. Ceza
  4. Temmuz
  5. Hızlı Geçiş Sistemi
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