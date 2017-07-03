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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:48
Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı

Mükellefler 2017 yılı MTV ikinci taksit ödemesini, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

MAĞDURİYET UYARISI

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:48
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