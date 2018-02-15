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Araç sahipleri dikkat! Flaş değişiklik

MTV'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na 'motor gücü' tanımı koyarak, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz." dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:16
Araç sahipleri dikkat! Flaş değişiklik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na "motor gücü" tanımını koyarak, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de eklediklerini belirterek, "Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için bu vergiyi alma konusunda boşluk var. Hem kanundaki boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlardan, muadili olan araçların vergisinin dörtte biri oranında vergi alınmasını öngörüyoruz." dedi.

 MTV'YE MOTOR GÜCÜ TANIMI EKLENİYOR

Maliye Bakanı Ağbal, tasarının, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na, 'motor gücü' tanımının eklenmesini ve elektrikli araçlardan muadillerinin yüzde 25'i oranında vergi alınmasını öngören maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda motor silindir hacmine bağlı bir vergileme sistemi olduğunu, tasarıyla, kanuna "motor gücü" tanımı eklediklerini belirten Ağbal, şöyle konuştu:

"Bu tanımı eklemekle, vergileme ölçütleri arasına motor gücünü de ekliyoruz. Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.

Bu düzenleme, Türkiye'de elektrikli araçların satışına, üretimine destek veren yeni bir düzenleme. Bundan önce de Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, elektrikli ve hibrit araçların ülkede üretimini ve satışını desteklemek amacıyla, Özel Tüketim Vergisi oranlarını diğer muadil olan araçlardan çok daha düşük belirlemiştik. Aynı yaklaşımı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de sürdürüyoruz. Eğer muadil olan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 bin lira ise elektrikli araç için 500 lira vergi alınacak."

Ağbal, elektrikli araçlardan hiç vergi alınmaması yönünde talepler olduğunu ifade ederek, "Biz bu vergide yüzde 75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviği vermiş oluyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE GEÇİM AYARI

Asgari ücretlilere, maaşın yıl içinde net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi desteği sağlanacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Çocuklarıyla, eşleriyle 18 milyon civarında bir nüfusu doğrudan etkileyen bir düzenleme. Son 2 yıldır geçici olarak yaptığımız düzenlemeyi bundan sonra kalıcı bir şekilde düzenlemiş olduk” dedi.

KIRMIZI PASAPORT POLEMİĞİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vekil çocuklarının kırmızı pasaportu, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yarattı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu kırmızı pasaport sahiplerinin çocukları yurtdışında eğitim gördükleri sürede kırmızı pasaport taşıyabiliyor. Torba yasa tasarısında kabul edilen maddeyle yasadaki eğitim şartı kaldırıldı. Böylece 25 yaşa kadar çocukların yurtdışında iş kurma ve çalışabilmelerinin önü açıldı. Bu çerçevede kırmızı pasaportlu gençler yurtdışında 3 yıl çalıştıktan sonra bedelli askerlikten de faydalanabilecek.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:16
  1. Motorlu Taşıtlar Vergisi
  2. MTV

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