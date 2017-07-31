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Araç sahipleri dikkat! Çifte zam

Benzin ve motorine, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
Araç sahipleri dikkat! Çifte zam

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,09 liradan 5,20 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,59 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,55 liraya, İzmir'de 4,47 liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresine en son 5 Temmuz'da 13 kuruş, motorine ise 6 Temmuz'da 11 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
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  • ümmet kan ağlıyor ümmet kan ağlıyor 24 dk önce
    Bu zamlar nereye kadar, Allah ümmete Muhammed'in başına, ümmete Muhammed e faydalı bir lider getirsin. Zina ve faiz bu kadar meşru olurken mevlam en kıza zamanda bizlere Hidayet eylesin.
  • SalihSalih53 dk önce
    Gelsin gelsin seçimlerde biz geleceğiz
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