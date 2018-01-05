Araç sahipleri dikkat! Büyük ceza alabilirsiniz

Egzoz muayenesinde yeni yılla itibaren online sisteme geçiyor. Artık bakanlık emniyetten alacağı listelerle Türkiye'deki tüm araçların emisyon değerlerini kontrol edebilecek. Ayrıca emisyon ölçümü yaptırmayanlar da sistemden otomatik olarak belirlenecek.

Sürücülerin en çok ihmal ettiği ölçümlerin başında gelen egzoz emisyon ölçümünde denetimlerde sıklaşıyor. Daha önce başka araçlar üzerinden emisyon yaptıran ve belgeleri sınır değerler içinde olanlar anlık denetimde ceza yeme riskiyle karşı karşıya.

4 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmayan araçlarda bir değerler belirlenenin üzerindeyse kesilen cezalar 4 bin lirayı bulan cezalar kesilebiliyor.

Bursa'da ekipler tarafından 1005 araç sorgulandı. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığından 5 bin 270 lira para cezası kesildi.

PULU OLMAYANIN CEZASI

Öte yandan sınır değerlere aykırı emisyona sebep olduğunun tespiti halinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilememesi durumunda ise bin 206 lira para cezası kesilecek.

EGZOZ MUAYENE EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ 2018 YILI ÜCRETİ

55 TL (KDV Dahil)

Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜ SÜRESİNDE YAPTIRMAMANIN CEZASI

1.206 TL 2018 için (2017 için 1.054 TL)

EGZOZ GAZI EMİSYONU YÖNETMELİKTE BELİRLENEN STANDARTLARA AYKIRI EMİSYONA SAHİP İSE CEZASI

2.423 TL 2018 için (2017 için 2.177 TL)