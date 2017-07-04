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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruşluk zam yapıldı

04 Temmuz 2017 Salı 17:49
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,11 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,94 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 4,96 liradan 5,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:49
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