Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,11 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,94 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 4,96 liradan 5,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı.