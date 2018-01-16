Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Artık cezası var

İstanbul’da kavşaklarda trafiğin kilitlenmesini önlemek için 3 yıl önce deneme çalışmalarına başlanan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” artık devreye giriyor. Yeni uygulama ile ihlal durumunda sürücülere ceza kesilecek.

16 Ocak 2018 Salı 10:55
Araç sahipleri dikkat! Artık cezası var

Trafik ihlallerinin sensörler aracılığı tespitini sağlayan EDS'ler için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol yenilendi. Ocak ayı İBB meclis oturumunda kabul edilen protokole göre EDS'ler İstanbul'da 159 noktada kırmızı ışık, 97 noktada emniyet şeridi, 92 noktada park ihlali, 21 noktada ters yön, 16 noktada tramvay yolu, 9 noktada ofset taralı, 6 noktada dönüş yasağı, 3 noktada yaya ihlali, 41 güzergahta hız koridoru ve 11 adet mobil EDS aracı ile ihlalleri tespit edecek. Bu protokol ile İBB'nin kentteki trafiği rahatlatmak üzere 2015 yılında devreye aldığı ancak personel yetersizliği nedeniyle uygulamaya konulamayan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” de 9 noktada devreye girmiş olacak. Sistem, protokolün imza sürecinin tamamlanmasının ardından devreye alınacak.

TEST ÇALIŞMALARI DOLMABAHÇE'DE BAŞLADI

İlk olarak Beşiktaş Dolmabahçe kavşağında test çalışmalarına başlanan “Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi” ile kavşaklarda trafiğin kilitlenmesinin önlenmesi planlanıyordu. Sistem ile yeşil ışık yanmış olsa bile kavşak noktasındaki yoğunluğa dahil olan araçların, bir operatör tarafından 1 adet geniş açı, 1 adet dar açı ve 1 adet belirlenen süreden önce nerede olduğunu gösteren geniş açı fotoğrafı çekilecekti. Bu fotoğraflar daha sonra kesilecek para cezasının delili olacaktı.

CEZALARA DİKKAT

CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, bu yanıttan aylar sonra imzalanan protokol ile artık taralı alan ihlal sisteminin devreye gireceğini ve ceza işlemlerinin başlayacağını söyledi. Standart tartışması nedeniyle aylarca EDS kameraları kapalı olduğu için ceza kesilmediğini de hatırlatan Sağ “İstanbullular dikkatli olsun. Özellikle kavşaklardaki sistem devreye girdiğinde bugüne kadar hiç uygulanmayan denetime takılarak para cezaları ödemek zorunda kalabilirler” uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:55
  1. EDS
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Kılıç'ın acı günü
    1. Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı..
    2. 'Ruhunu köpeklere satmış' sözünün..
    3. e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı
    4. 25 yıllık veznecinin akıl almaz hatası!
    5. Terör örgütü TSK'ya direnecekmiş.....
    6. İstanbul'a kar neden yağmadı? İşte..
    7. Diyarbakır'daki çatışmanın görüntüleri..
    8. AK Parti - MHP ittifakında sıcak gelişme
    9. Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!
    10. Detaylar ortaya çıktı, 149 hedefe..
    11. Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!
    12. MHP liderinden CHP'ye: Sonunuz yakındır
    13. Yerli piyade tüfeği için seri üretime..
    14. O partinin yeni umudu Nevşin Mengü
    15. PKK'nın sözde komutanı kaçarken..
    16. Karaman’da polis, silahlı gaspçıları..
    17. Amanoslar'daki teröristler oradan..
    18. Altın ne kadar oldu?
    19. Uşak'ta üç tavukla başladı üç bin..
    20. Savunmada dev hamle... İmzalar atıldı
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
    ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...