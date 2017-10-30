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Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kış lastiği konusunda uyarılarda bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:36
Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var

Yapılan açıklamada, ilgiyi yönetmelik gereği yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan tüm ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan tebliğ gereği yapılan yeni düzenleme uyarınca; tescil edilmiş olsun veya olmasın karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve otomobillerde (hususi otomobiller hariç) kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve otomobillerin (hususi otomobiller hariç) tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içerisinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda valiliğimiz tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde karar alınmıştır. Her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak kanun gereği zorunlu değil ise de, Eskişehir ilimizin iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılması İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından düzenli ve trafik akışının temin edilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından tavsiye edilmektedir. Görevli trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde belirtilen tarihler arasında aracına kış lastiği takması zorunlu olmasına rağmen kış lastiği takmayan araç sürücülerinin sürücü belgesine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/a maddesinden 625 TL Trafik idari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilmektedir.Bu doğrultuda, talep artışlarıyla oluşabilecek yoğunlukların sorunsuz bir şekilde önlenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından gerekli tedbirleri almaları hususu, kamuoyuna duyurulur" denildi

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 17:36
  1. kış lastiği .
  • MamudoMamudo22 dk önce
    Efendim hükümetimiziz ve Reisimizin arkasında durmalıyız eleştiri yapın ama yapıcı olun,birçok iyileştirmeler var görmezden gelmeyin
  • KeskinKeskin45 dk önce
    Herşeye ceza herşeye. Bakalım bu işin sonu ne olacak..
  • AliAli56 dk önce
    Bu sene sıkı tutarlar.ha bre zam vergi ceza
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