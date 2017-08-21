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Araç sahipleri dikkat!

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:45
Araç sahipleri dikkat!

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55'ten 4,48 liraya, İzmir'de 4,58'ten 4,51 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorinin litre fiyatına en son 1 Ağustos'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:45
  1. motorin fiyat
  2. motorin
  • YusufYusuf1 sa önce
    Gunun yorgunlugunu bu habere gulerek gidereyim bari. Pompaya zam geldi.... Pompaya indirim geldi yani vatandasa pompa baska birsey yok
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