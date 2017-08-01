Araç sahipleri dikkat!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.