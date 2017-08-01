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Araç sahipleri dikkat!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

01 Ağustos 2017 Salı 17:16
Araç sahipleri dikkat!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:16
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  • AliAli1 sa önce
    Ya bari dar gelirli insanları düşünün bu ne kardeşim aynı değerde düşünce aynı oranda indirim olmuyor nedense.2 bin 1 in.haliyle bu kazıktır hiledir
Bugünkü Akit

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