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Almanya'da parti merkezine araç girdi

Almanya'da bir erkek sürücünün kullandığı araç, kundaklama SPD'nin merkez binasına daldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:59
Almanya'da parti merkezine araç girdi

Almanya'da bir erkek sürücünün kullandığı araç, kundaklama SPD'nin merkez binasına girdi. Kazadan hafif yaralı kurtulan şoför, polise intihar etmek için aracını sürdüğünü söyledi.

58 yaşındaki erkek sürücünün kullandığı otomobil, dün yerel saatle 23.00 sularında partinin genel merkez binasına çarptı. Noel gecesi gerçekleşen kaza, ülkede paniğe nedenj oldu. Yerel medya, aracın içinde yangın çıkarmaya yol açacak deliller bulunduğunu aktarıyor.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü, polise intihar etmek için parti binasına çarptığını söyledi. Soruşturma ekibi, aracın kundaklama amacıyla parti binasına sürüldüğü şüphesini taşıyor.

Sosyal Demokratlar, Eylül ayında yapılan seçimlerde büyük hezimet yaşadı. 1948'den bu yana alınan en kötü sonuç üzerine parti koalisyondan çekildiğini ilan etti.

Ancak haftalar süren müzakereler sonucunda Hristiyan Birlik ittifakının lideri Başbakan Angela Merkel hükümet kuramadı.

Merkel bir kez daha eski ortağı SDP'nin kapısını çaldı. Taraflar, koalisyon görüşmelerine başladıklarını Aralık ayı içerisinde duyurdu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:59
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