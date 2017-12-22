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Araç muayenesinde kredi kartı ile ödeme dönemi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP’li Ömer Gürer'in araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesi talebini içeren soru önergesine olumlu cevap verdi.

22 Aralık 2017 Cuma 14:59
Araç muayenesinde kredi kartı ile ödeme dönemi

Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatıldığını söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç muayene ücretlerinin nakit ve peşin olarak alınmasının araç sahiplerini zaman zaman sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Bu ödemelerin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ücretin nakit ve peşin tahsil edilmesinin sebebi nedir? Ülke genelindeki kaç tane araç muayene istasyonu vardır?" diye sordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şu yanıtı verdi:

"Araç muayene ücretlerinden tahsil edilen Hazine paylarının, izlenen ayın yedinci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı hesaplarına işleticiler tarafından yatırılması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatların ise, bankalar tarafından yaklaşık olarak 40 gün sonra işleticilere ödenmesi ve bankalarca bu tahsilatlardan komisyon alınması nedeniyle, araç muayene ücretleri peşin olarak tahsil edilmektedir. Öte yandan, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı, işletici firmalar ve bankalar nezdinde bir çalışma başlatılmış olup, çalışmanın olumlu sonuçlanması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:59
  1. Ahmet Arslan
  2. Araç muayenesi
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