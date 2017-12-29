Araç almanın yeni adresi Wowwo

Kefilsiz, kredisiz en hızlı şekilde araç sahibi olmanın yolunu açan Wowwo, 14.000’i aşkın araç portföyü ile 30 ilde binlerce üye galerisiyle hizmet ağını genişletiyor.

Geniş araç portföyü ve hizmetleriyle mevcut anlayışa yepyeni bir model getiren ve “Türkiye’de ve dünyada ilk” olma özelliğini taşıyan Yeşil Holding kuruluşu wowwo.com, 1.500 bayi ve 14 bin araçlık dev bir sisteme dönüştü. Banka kredisi ve kefil gibi zahmetli ve zor süreçleri ortadan kaldırmasının yanı sıra “güvenilir 2. el araç” yaklaşımına da sahip Wowwo’da özel expertiz hizmetinden geçirilerek satışı tamamlanan araçlar, Wowwo garantisi ile satılıyor.

DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK

Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, sistemin Türkiye’ye bir başka ülkeden esinlenilerek getirilmediğini ifade etti. Engin Yeşil, “İlerleyen dönemlerde ABD ve diğer ülkeler Wowwo ile aynı formatta araç satışı hizmeti vermeye başlamayı planlıyor” vurgusunda bulundu. Engin Yeşil ayrıca vatandaşların zorlu finansman koşulları nedeniyle hayallerine ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

SENETLİ ARAÇ ALMA FIRSATI

Senetle otomobil satışı yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşil, şu bilgiyi verdi:“Senetle otomotiv satışı yaptığımız wowwo.com hızla büyüyor. 1948 yılından bu yana birçok ilke imza atmış olan Yeşil Holding olarak vatandaşlarımıza senetle araç satın alma fırsatı sunduk. Kısa sürede ulaşılan satış adetleri ve ciro, doğru bir adım attığımızın kanıtı. Öz sermayemizle halkımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olabildiğimiz için gurur duyuyoruz.”