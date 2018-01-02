Arabulucuya gitmeyenin davası kabul edilmeyecek

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi-işveren alacak ve tazminatlarıyla işe iade taleplerinde arabulucuya başvurma şartı 1 Ocak 2018 itibariyle başladı. Bundan sonra çalışanlar, şirketleriyle ilgili verilen haklarda önce arabulucuya gidecek. Arabulucuya gitmeden dava açanların davaları ise usulden reddedilecek.

HANGİ DAVALARDA ARABULUCUYA GİDİLECEK?

Av. Uzm. Arb. Sümeyye Öcal, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasının şart olduğunu söylerken, "Başvuruların arabulucuya tebliğ edilmesiyle birlikte 3 hafta içinde çalışanların sorunları çözülecek. Görüşmelerde eğer talep edilirse bu süre bir hafta daha uzatılabilir. Yani arabulucuya tebliğ edilen problem uzlaşma sağlandığı andan itibaren çalışanın hakkı hesabına yatırılır" dedi.

GİZLİLİK KURALINI İHLAL EDENE HAPİS CEZASI

Çalışan ve işveren arabulucu ile görüşmelerde eğer gizlilik ilkesini ihlal ederse yani arabulucu eşliğindeki görüşmeler, görüşme sırasında orada olmayan üçüncü ya da başka kişilere aktarılırsa 6 aya kadar varan hapis cezalarının olduğunu kaydeden Av. Uzm. Arb. Öcal, "Arabuluculukta görüşme detayları sadece taraflar arasında saklı kalmalı. Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaşma sağlayamazsa mahkemeye başvurarak dava açabilir ama arabuluculukla paylaşılan

bilgiler mahkemede de kullanılmayacak" şeklinde görüş verdi.

ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULUR?

Taraflar adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuruda bulunabilecek. Başvuru sonucunda komisyon bir arabulucu atayabilecek ya da tarafların üzerinde mutabık olduğu bir arabulucu ile devam edecekler.

EN YAKIN ARABULUCUYA NASIL ULAŞIRIM?

ADLİ TATİL BEKLENMEYECEK

Arabuluculuk işlemlerinde adli tatil olmadığını belirten Cevat Kazma, insanların uzun süre beklemeden daha hızlı bir şekilde, hak kaybına uğramadan uzlaşabileceklerini belirtti.