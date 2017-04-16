Arabuluculuk kurumu en az 45 bin kişiye istihdam sağlayacak

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasıyla birlikte mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitmek zorunlu olacağı için yaklaşık 400 bin dosya mahkemeden önce arabuluculara gidecek. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın rakamlarına göre arabuluculuk uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte 15 bin arabulucuya ihtiyaç olacak. 15 bin arabulucunun açacağı arabuluculuk ofislerinde görev alacak ofis müdürleri, sekretarya, güvenlik ve genel hizmetler gibi kadrolarda yaklaşık 45 bin kişiye yeni istihdam sağlanması bekleniyor.

10 bin 71 dosya gitti

Adalet Bakanlığı verilerine göre Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı 4727 arabulucu bulunuyor. Ancak, Adalet Bakanlığı arabulucu sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, arabuluculuk sisteminin fiili devreye girdiği 2013 Kasım’dan başlayan uygulama sürecinde bugüne kadar 10 bin 71 dosya mahkeme yerine önce arabulucuya gitti. Bu uyuşmazlıkların yüzde 93’e yakın kısmı bir günden az sürede veya bir günlük sürede anlaşmayla sonuçlandı.

Sınavda başarı şartı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, “Arabuluculuk kaybedeni olmayan bir süreçtir. 2017 yılının 3 aylık döneminde 5 bin 925 arabuluculuk yapıldı. Sürecin yüzde 94’ü anlaşmayla sonuçlandı. Tarafların uyuşmazlıklarına bir gün içinde çözüm bulabiliyoruz” dedi.

Arabulucu olmak için Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığı’nca yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak şartları aranıyor.