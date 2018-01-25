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“Arabulucular mahkemelerin yükünü yüzde 20 hafifletir”

Ticari uyuşmazlıkları ele almak, tarafları bir araya getirip anlaştırmakla görevli olan arabulucuların mahkemelerin yükünü yüzde 20 oranında hafifleteceği öngörülüyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:52
“Arabulucular mahkemelerin yükünü yüzde 20 hafifletir”

Yılbaşı itibariyle ticari sorunlar için mahkemeye gitmeden arabuluculuk yoluna başvurulması zorunluluğu yürürlüğe girdi. Arıtürk & Partners Hukuk Ofisi Kurucu Ortağı Avukat Zeki Arıtürk, “Bundan böyle mahkemeler kamu davalarına odaklanacak, her konuyu ele almayacak” dedi.

KARAR KESİN OLACAK

Ticari uyuşmazlıkların, alacak verecek kavgalarının kolay kolay mahkemelere taşınmayacağını vurgulayan Arıtürk, şöyle devam etti: “Arabuluculara başvurunun zorunlu olması, yargının yükünü yüzde 20 oranında hafifletecek. Duruşma adedinde önemli gerilemeler görülecek. Yargı görevlileri gerekli gereksiz dosyalarla boğuşmayacak. Tabii arabulucuların kararı kesin olacak, temyiz için Yargıtay’a gidilemeyecek. Yargıtay daireleri yerli yersiz meşgul edilmeyecek.”

BAŞVURULAR ARTIYOR

Arıtürk, ülkemizde arabuluculuğun öneminin yeni yeni anlaşıldığına temas ederek, “Uygulamaya ilgi yoğun, taraflardan art arda müracaatlar geliyor” ifadesini kullandı. Arıtürk, arabulucuların ihtilafları giderdiğini ve tarafların hakkını hukukunu koruduğunu kaydetti. Mahkemelere başvurunun taraflara maddi yükler yüklediğini dile getiren Zeki Arıtürk, şu görüşleri paylaştı: “Hâlbuki arabuluculara başvuranlar maddi bir yükle karşı karşıya kalmıyor. Başvuranlar vergilerden ve giderlerden muaf tutuluyor, bu sayede para ve enerji sarf etmeden ticari bir sorun aşılıyor.”

MÜRACAAT 10 BİNİ GEÇTİ

Şu ana kadar arabuluculara 10 bin 3 başvuru yapıldı. Başvuruların ardından görüşmeler başladı, taraflardan 724’ü anlaştı, 120’si ise, uyuşamadı.

Başvurular, 108 adliyede yer alan arabuluculuk bürolarına yapılıyor. Büroların bulunmadığı yerlerde ise, başvuruları Sulh Hukuk Mahkemesi alıyor.

ÜÇ HAFTADA ÇÖZÜLÜYOR

Arabulucular yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde karara bağlıyor. İlk toplantıya mazeret bildirmeksizin katılmayan taraf, davadan haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamını karşılamak durumunda. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmiyor.

ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARI

-Ticari mahkeme ve avukatlık ücretlerinden tasarruf ediliyor.

-Anlaşılamayan konular hemen görüşülüp, karara bağlanıyor

-Hukuki durum değil de menfaatin korunması temel alınıyor.

-Güvene ve mahremiyete önem veriliyor.

-Tarafların beyanları ve anlaşmaları esas alınıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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