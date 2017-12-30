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Arabulucukta 2018 ücret tarifesi açıklandı

1 Ocak'ta hayata geçecek tarifeye göre, yeni yılda taraf başına ilk üç saatte 140 lira ödenecek, takip eden her saat için ise 100 lira eklenecek. Bu rakamlar ticari uyuşmazlıklarda yaklaşık ikiye katlanıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:51
Arabulucukta 2018 ücret tarifesi açıklandı

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde görev alan, arabulucular siciline kayıtlı kişilere arabuluculuk faaliyetleri için 2018 yılında yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

'2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla  çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret  sözleşmesi yapılmadığında veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar  arasında ihtilaf bulunan durumlarda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve  bu tarife hükümleri uygulanacak.

Bu tarifedeki ücretlerin altında arabuluculuk ücreti  kararlaştırılamayacak. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri  geçersiz sayılıp tarife hükümlerince ücret belirlenecek.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi  sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde her bir uyuşmazlık  için ayrı ücrete hak kazanılacak.

Arabulucu, konusu para olan ve olmayan hukuki uyuşmazlıklarda farklı  tarifelere göre ücret alacak.

Tarifede yazılı olmayan hallerde söz konusu tarifenin birinci  kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret verilecek.

Arabuluculuk ücretinin ödemesi, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği  tarihte yürürlükte olan tarife esas alınarak yapılacak.

Ücret tarifesi

Aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya taraf başına saatlik (ilk üç saate kadar) 140 lira, takip eden her saat için 100  lira ödenecek.

Bu ücret ticari uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 270, takip eden her saat için 210, ticari uyuşmazlığın taraflarının tümü sermaye şirketiyse saatlik (ilk üç saate kadar) 330, takip eden her saat için 250, diğer  tüm uyuşmazlıklarda saatlik (ilk üç saate kadar) 170, takip eden her saat için  130 lira olacak.

Söz konusu tarife 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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