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Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 25 ölü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, Yemen’in başkenti Sana'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:09
Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 25 ölü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen’in başkenti Sana’nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10’u yaralandı.

25 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen’in başkenti Sana’nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10’u yaralandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:09
  1. Suudi Arabistan
  2. YEMEN
  3. KOALİSYON GÜÇLERİ
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