Arabistan'dan yalanlama
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsız olduğu iddialarını yalanladı.07 Şubat 2018 Çarşamba 17:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık duyduğu" şeklindeki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.
Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'ın resmi makam veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.
Ortadoğu'da yayın yapan bazı medya organları ve internet haber siteleri, ismini vermedikleri bir Suudi Arabistanlı kaynağa dayandırarak, Riyad yönetiminin, Hariri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu iddia etmişti.
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