Arabistan'dan yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık duyduğu" şeklindeki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'ın resmi makam veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Ortadoğu'da yayın yapan bazı medya organları ve internet haber siteleri, ismini vermedikleri bir Suudi Arabistanlı kaynağa dayandırarak, Riyad yönetiminin, Hariri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu iddia etmişti.