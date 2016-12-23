Arabistan'dan Türkiye'ye çağrı!

Galatasaray'ın ligin devre arasında Al Ettifaq takımı ile özel bir karşılaşma yapma kararıyla gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan'da ligin ticari direktörü tanıdık isim çıktı...

Uzun bir dönem Galatasaray Kulübü'nde ve Passaolig'de üst düzey yönetici olarak görev yapan ve şu anda Suudi Arabistan Ligi Ticari ve pazarlama direktörlüğü görevini yürüten Özgür GündoğanSporx.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Barcelona ve Atletico Madrid takımlarını Arabistan'a getirilmesinde önemli rol oynayan Gündoğan, Arap pazarının Türk futbolu için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, Türk takımları için özellikle sponsorluk konusunda önemli imkanlar olduğuna değindi. ,

"ARABİSTAN'DA TÜRK LİGİNE İLGİYİ ARTTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın 9 ocak tarihinde Al Ettifaq takımı ile bir hazırlık maçı yapacağını değinen Gündoğan, sarı-kırmızılı kulübün ayrıca Arabistan seyahatinde bazı sponsorluk temasları olacağına da değinerek, "Burada Türkiye liginin çok takip edilmediğini söyleyebiliriz. Ancak Avrupa'da ses getiren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yakından tanınıyor. Derbi karşılaşmalar burada seyirci çekiyor, ancak Türkiye liginin diğer karşılaşmaları yayınlanmıyor ve talep görmüyor. Bunun başlıca sebebi olarak Türkiye'den takımların Körfez ülkelerine karşı çok yakın durmadığını gösterebiliriz. Katar'lı QNB-Trabzon ilişkisi dışında geniş çaplı bir işbirliği hiç gerçekleşmedi. Örneğin Suudi Arabistan'a herhangi bir Türk takımı daha önce gelmemiş ve maç oynamamış. Öncü hamle olarak Galatasaray, 9 Ocak'ta Ettifaq takımı ile Dammam'da bir dostluk maçı yapacak. Maçın yapılacağı duyurulduktan sonra Suudi Arabistan'da özellikle sosyal medyada çok yaygın olarak konuşulmaya başlandı. Maça ilginin çok yüksek olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bu kış döneminde Körfez Bölgesi'ne sadece Atletico Madrid, Barcelona ve Galatasaray'ın geleceğini düşünürsek bunun önemli bir PR aktivitesi olduğunu belirtebiliriz. Bu tarz maçlar sayesinde hem Avrupa takımlarına olan ilgi artıyor hem de Körfez ülkelerinden şirketlerin bu takımlara sponsorluk yapma istekleri doğuyor. Örneğin Suudi Arabistan'ın önemli şirketlerinden Saudi Telecom (STC), hem Manchester United'ın hem de Real Madrid'in sponsorları arasında. Bu tarz büyük grupların Türkiye'de de sponsorluk yapmaları için Türkiye Ligi'ne ve Türk takımlarına olan ilgiyi artırmak çok önemli" dedi. Gündoğan "Suudi Arabistan, İslam dünyasının lideri bir ülke. Şeriatla yönetilen ve bir çok eğlencenin yasak olduğu bu ülkede, tek eğlencenin futbol olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre nüfusun %74 ü futbolla ilgileniyor, %47 si çok yakından takip ettiğini belirtiyor. Sadece Suudi Futbol Ligi değil, İspanya La Liga ve İngiliz Premiere ligi de çok yakın takip altında. Türkiye inşallah Galatasaray'ın atacağı bu adımla birlikte bu pazara yavaş yavaş girer" dedi.

"ARDA TURAN VE MESUT ÖZİL GİBİ OYUNCULAR ÇOK SEVİLİYOR"

Her iki ülke arasında futbol köprüsü oluşturulması gerektiğini belirten Özgür Gündoğan, "Arda Turan ve Mesut Özil gibi oyuncular Müslüman kimlikleri sebebiyle çok seviliyorlar ve takip ediliyorlar. Aynı şekilde Suudi oyuncuların da çok takip edileceği aşikar ancak Suudi Arabistan dışında oynayan herhangi bir oyuncu yok. Suudi Arabistan futbol Asya futbolu içerisinde önemli bir yere sahip, çok iyi oyuncuları var. Körfez ülkelerinden özellikle Fahad Al Muwallad (Al Ittihad - S. Arabistan), Omar Abdulrahman (Al Ain - Birleşik Arap Emirlikleri) ve Omar Al Somah (Al Ahli - S.Arabistan) büyük takımların radarında. Önümüzdeki dönemde yapılacak dostluk karşılaşmaları, sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra Suudi Arabistan'lı oyuncularının da transferlerini göreceğiz diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Gündoğan sözlerini, "Sonuç olarak Türkiye, Avrupa futboluna zaman zaman damga vurmuş takımlara sahip ve bu takımlar ve oyuncuları çok seviliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu bölgelere yapacağı ziyaretler bu ilgiyi en yüksek seviyeye çekecek ve zaman içerisinde Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki spor konusundaki bağlar da güçlenecek. Bu da büyük Kulüplerimiz için yeni gelir kapısı anlamına geliyor, ki Avrupa'da gelişmiş ülkelerin futbol ekonomilerine Körfez ülkelerinin katkısını düşündüğümüzde bu katkının azımsanmayacak boyutta olabileceğini öngörebiliriz" ifadeleriyle tamamladı.