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Arabistan'dan 'hac' açıklaması!

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Sudeysi, hac ve umre güvenliği hakkında açıklama yaptı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:04
Arabistan'dan 'hac' açıklaması!

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, Kabe, Mescid-i Nebevi ve hacı ve umrecilerin güvenliğinin Suudi Arabistan için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında Sudeysi, "Suudi Arabistan'ın, kurulduğundan bu yana, hac ibadetinin birlik ve beraberlik içinde yapılması için çaba harcadığına" dikkati çekti.

"Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile hacı ve umrecilerin güvenliği, Suudi Arabistan için aşılması mümkün olmayan kırmızı çizgidir. Hac ibadetinin kirletilmesine hiç bir şekilde izin verilmeyecektir" ifadesini kullanan Sudeysi, Suudi Arabistan'ın istisnasız tüm hacı adaylarını misafir edeceğini ve ihtiyaç duydukları hizmetleri sunacağını belirtti.

Doha yönetimi, Suudi Arabistan'ı, Körfez krizi nedeniyle Katarlı hacı adaylarının önüne çeşitli zorluklar ve engeller çıkarmakla suçlamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:04
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