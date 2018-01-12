Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arabistan’dan flaş karar: 25 yaş üzeri...

Suudi Arabistan’da yapılacak yeni düzenlemeyle 25 yaş ve üzeri kadınların yanlarında ailelerinden erkek bir üye olmadan tek başına seyahat edebileceği kaydedildi.

12 Ocak 2018 Cuma 08:28
Arabistan’dan flaş karar: 25 yaş üzeri...

Suudi Arabistan’da, kadınlara ehliyet verilmesi kararının ardından başka bir adım daha geldi. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi (SCHT) Genel Müdürü Ömer El Mübarek, 25 yaş ve üzeri kadınların Suudi Arabistan’ı tek başına ziyaret edebileceklerini açıkladı.

“Turist vizesi, tek girişlik vize olacak ve en faz 30 gün geçerli sayılacak” diyen Mübarek, vize uygulamasının iş, hac ve umre ziyaretlerinden bağımsız olduğunu sözlerine ekledi. Mübarek, ayrıca turizm komitesinin IT departmanının turist vizelerinin çıkarılması için bir elektronik sistem oluşturduğunu söyledi.

Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kızıldeniz'de 50 ıssız adada inşa edilecek bir tatil merkezi ile uluslararası turizm projesini gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:28
  1. suudi arabistan
  2. Ömer El Mübarek
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümetten AYM'ye çok sert tepki: Sınırı aştı!
    1. Hükümetten AYM'ye çok sert tepki:..
    2. Arabistan’dan flaş karar: 25 yaş..
    3. Hükümetten AYM'ye çok sert tepki:..
    4. FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    5. 'Karanlık avukat'ın fotoğrafı çıktı!
    6. Putin: Bu raundu Kim Jong-un kazandı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı..
    8. Tunus'ta ordu sokağa indi
    9. Diyarbakır’da hava destekli asayiş..
    10. Afyonkarahisar'da otomobil takla attı:..
    11. Fiyatı 4 yıl aradan sonra ilk kez o..
    12. Donald Trump: Kim Jong-Un ile çok iyi..
    13. Ankara'da katliam gibi trafik kazası:..
    14. Bakanlık harekete geçti: Yüzde 95..
    15. Bakan Süleyman Soylu'ya verdiği sözü..
    16. Amerika ile bu kez ‘seyahat’ krizi
    17. Kocaeli’nde polis çuval çuval taşıdı!
    18. KHK ile 1 televizyon ve 1 radyo kanalı..
    19. PKK kıyafeti giyiyorlar...
    20. Yüz binlerce kişi başvurdu
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı