Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arabistan'da KDV dönemi

Suudi Arabistan ve BAE, düşük petrol fiyatları nedeniyle önümüzdeki yıl ocak ayından itibaren KDV almaya başlayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
Arabistan'da KDV dönemi

Körfez İşbirliği Konseyi'ni (KİK) oluşturan altı Arapülkesi, mali dengelerinin düşük petrol fiyatlarıyla baskı altına kalmasının ardından vergipolitikasındaki uzun bir dönemin en büyük değişikliklerden biri üzerinde uzlaşıya vararak gelecek yıl yüzde 5 oranında KDV koyma kararı aldı.

Ancak bu karar, altı Arap ülkesinin ayrıntılı mevzuat hazırlamasını ve vergi ödeyecek şirketleri kayıt altına alıp izleyecek bir sistem kurmasını gerektirerek bu ülkeler için idari ve teknik zorluklar yaratacak.

İLK OLARAK SUUDİ ARABİSTAN VE BAE

Bu durum bazı ülkelerin başlangıçta planlandığı gibi 2018 yılının başında vergiyi uygulamaya koyamayacağı yönündeki spekülasyonları artırdı. BAE Federal Vergi Kurumu Genel Müdürü Halid Ali el-Bustani bu durumu doğruladı. Bustani, "BAE ve Suudi ArabistanOcak 2018'den itibaren KDV'yi uygulamaya koyacak ve diğer ülkeler de 2018 sonuna kadar devreye alacak" dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Bustani diğer KİK ülkelerinin KDV'yi neden daha yavaş uygulamaya koyacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak bölgedeki vergi uzmanları, özellikle Kuveyt'in kısmen yavaş işleyen kamu hizmetlerinden ve kısmen bağımsız parlamentosunun süreçte söz sahibi olmak istemesinden dolayı uygulamanın gecikebileceğini belirtti.

Kuveyt Maliye Bakanlığı geçen hafta parlamentonun, KDV hakkında taslak yasa tasarısını onaylama veya reddetme konusunda nihai karara sahip olacağını söyledi.

Ummanlı yetkililer KDV'yi uygulamaya koyma konusunda kesin bir tarih açıklamadı. Bahreyn de KDV uygulamasının 2018 ortasına kadar devreye alınmasının beklendiğini belirtti.

KDV ÖDEMEYENE CEZA

Bustani'nin verdiği bilgiye göre BAE, KDV alınacak işletmeleri eylül ortasında belirleyecek. KDV yasalarının üçüncü çeyrekte, uygulama esaslarının dördüncü çeyrekte belirlenmesi bekleniyor. Buna göre yıllık geliri en az 100 bin dolar olan şirketler KDV ödeyecek, yoksa ceza verecek. Bustani, BAE'nin 300 bin ila 350 bin şirketten KDV alınmasının öngörüldüğünü ve verginin genel tüketici fiyatlarını yaklaşık yüzde 1.4 artırmasını beklendiğini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:56
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...