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Arabistan Yemen'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Yemen’in kuzeyinde Sa’ada şehrine Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda bir aileden 9 kişi yaşamını yitirdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:51
Arabistan Yemen'i vurdu! Çok sayıda ölü var

Yemen’in kuzeyinde Sa’ada şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu El Zarafi ailesinden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki Betül, 3 yaşında Fatıma ve 12 yaşındaki Hüseyin adlı çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 55 yaşındaki baba hastaneye kaldırıldı. Yerel kaynaklar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:51
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