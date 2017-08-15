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Arabistan, Yemen'den çıkmak istiyor

İki ABD'li diplomatın sızan elektronik postalarına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Yemen'den çıkmak istiyor

15 Ağustos 2017 Salı 10:18
Arabistan, Yemen'den çıkmak istiyor

Suudi Arabistsn Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın, Yemen'de devam eden savaşı bitirmek istediği belirtildi. Suudi Prens, 2015'te Yemen'e yönelik başlatılan Kararlı Fırtına Operasyonu'nun başlatılmasına karar veren isimlerin başında geliyordu.

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Martin Indyk ve BAE Büyükelçisi Yousef Otaiba arasında yapılan ve Middle East Eye tarafından ele geçirilen elektronik posta yazışmalarında, 'pragmatist lider' olarak anılan Muhammed bin Selman'ın Yemen'den çıkmak istediği iddia edildi.

Martin Indyk'in yazdığı maillerde, Suudi Prens'in yapılan toplantılarda 'ABD'nin İran ile çalışmasına açık' olduğu bilgisi yer aldı.

2015 yılında Yemen'in başkenti Sana'daki İran destekli Şii Husi milislerini bölgeden temizlemek için askeri müdahale kararı alan Muhammed bin Selman, uluslararası çapta yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

27 milyon nüfuslu Yemen'de iki senedir milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle yaşarken, kolera salgını da ülkede can almaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:18
  1. Suudi Arabistan
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