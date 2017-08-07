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Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi

Fars Haber Ajansı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a suikast girişimi düzenlendiğini yazdı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:14
Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi

İran hükümetinin yarı-resmi haber ajansı olarak tanınan Fars Haber Ajansı, Suudi Arabistan tahtının varisi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığını yazdı.

SUİKAST YAPMAYA ÇALIŞAN KİŞİ KRALİYET AİLESİNDEN

Arapça yayın yapan Merat El Cezire'ye dayandırılan habere göre, Prens Muhammed'i öldürmeye çalışan kişi yine Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden bir prensti. Aynı haberde Prens Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu, suikastçı prensin ise tutuklandığı belirtildi.

KRAL SELMAN TAHTTAN FERAGAT EDEBİLİR

Fars Haber Ajansı'na göre, bölgeyi yorumlayan uzmanlar Kral Selman bin Abdülaziz'in beklenenden daha kısa bir süre içinde tahttan feragat edeceğini söylüyor. İsmi açıklanmayan suikastçı prensin, Veliaht Prens Muhammed'in tahta oturmasını engellemek için böyle bir saldırı gerçekleştirdiği konuşuluyor.

OĞLU İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Suud sarayına dayandırılan raporlara göre Kral Selman bin Abdülaziz, tahttan feragat edip yetki, sorumluluk ve unvanını oğlu Prens Muhammed'e bıraktığını belirten bir kayıt yaptı bile. Ancak bu kaydın yayımlanması için doğru zaman bekleniyor.

Yeğeni ve eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'i ev hapsinde tuttuğu belirtilen Kral Selman'ın bu ay içinde yurt dışına çıkacağı ve oğlunu vekil atayacağı söyleniyor.

El Rey el Yevm gazetesinin haberine göre Kral Selman, ekim ila aralık arasında da tahttan feragat edecek. Bu yıl bitmeden Suudi Arabistan tahtına çıkacağı belirtilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, üstlendiği Savunma Bakanlığı görevi, Yemen operasyonunda oynadığı aktif rol ve ABD ile kurduğu diplomatik ilişkilerle tanınıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:14
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  4. DÜNYA Haberleri
  • RasimRasim35 dk önce
    aralarinda demek hak pesinde olanlar var...
  • HrnHrn35 dk önce
    Al birini vur ötekine, İslam alemine kuruş koklatmadılar bilakis müslüman katillerini fonladılar, RABBİM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN, insanın hayır dua edesi gelmiyor
  • Ali Faruk Terzi Ali Faruk Terzi 53 dk önce
    Yalan benceO prensi rakip olarak görmüşlerdir Suudi ailesi olduğu için bu şekilde bir bahane ile kafası kesilecektirAdı üstünde Krallık
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