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Arabistan: 31 hacı adayı yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da Hac farizasını yerine getirmek için gelen 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hacıların ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
Arabistan: 31 hacı adayı yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da Hac farizasını yerine getirmek için gelen 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaport Genel Müdürlüğünden, hac farizasını yerine getirmek için ülke dışından gelen 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. 

Haberde, hacıların ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi. 

Pasaport Genel Müdürlüğü'nden, bu sene hac farizasını yerine getirmek için gelenlerden yaklaşık 614 bininin hava yolu, 8 bini kara yolu ve 487'sinin deniz yolunu kullandığı bildirilmişti.  

Suudi Arabistan resmi rakamlarına göre, kutsal toprakları geçen sene yaklaşık 1,9 milyon kişi ziyaret etmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:19
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