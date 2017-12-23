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Arabasının arkasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler şaşkına döndü

Adana'da ehliyetini 1 ay önce alan 22 yaşındaki Eda Boncukçu arabasının arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazdı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
Arabasının arkasına öyle bir şey yazdı ki... Görenler şaşkına döndü

Adana’da Lütfi Boncukçu, 1 ay önce ehliyetalan Çukurova Üniversitesi mezunu kızı 22 yaşındaki Eda Boncukçu'ya yeni bir otomobil aldı. Trafikte acemi olan genç kız, trafik akışını ve diğer araç sürücülerini zor durumda bırakmamak için aracının arkasına, 'Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim' yazılı döviz asmaya karar verdi.

Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu görenler araç sürücüleri genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, şöyle dedi:

"Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum."

Boncukçu'nun otomobilinin arkasında yapıştırılan dövizi görenler ise cep telefonlarıyla bunu görüntüledi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  1. Adana
  2. ehliyet
  3. çukurova üniversitesi
  • haydarhaydar9 sa önce
    Güzel düşünce ama acemiysen trafiğin kendi kuralları vardır, yak dörtlüleri istediğin gibi gez ...
  • Misafir Misafir 9 sa önce
    Bence bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizdede yeni sürücü şeklinde çıkartma yapıştırma uygulaması düzenlenmeli ve arkadan gelen sürücüler mesafesini ve ani hareketleri ayarlayabilmeli
  • MustafaMustafa9 sa önce
    Bu aralarda bu moda iyi hadi
  • MuratMurat9 sa önce
    Çok güzel olmuş, Almanya da sıkça görünen birşey. Allah kazasız, belasız kullanmak nasip etsin. Hayırlı olsun.
  • SatilmisSatilmis9 sa önce
    Sadece bayanlar değil erkeklerde aynı uygulamayı yaparsa iyi olur
  • YavuzYavuz9 sa önce
    Ne yapsın kadın? Bu kadar trafik yobazı varken. Allah yardım etsin.
  • hocahoca9 sa önce
    Çok ince düşünceli, nezaketli bir hanımefendi. kendisini tebrik ederim. Umarım ki bunu görenlerin içinden anlayışsız, öküz karakterli biri çıkmaz, herkes takdir edip anlayış gösterir. ama bu toplumda öyleleri var ki.... siz söyleyin..
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