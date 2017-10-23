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Arabasını bakın ne için satılığa çıkardı…

İzmirli Doğaner Kısadere, 90 model arabasını iPhone marka telefonla takas edeceğini belirterek ilan verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
Arabasını bakın ne için satılığa çıkardı…

Arabasının değerinin 5 bin TL olduğunu belirten Kısadere, “Eğer 2 bin 500 lira değerinde bir Iphone ile gelirlerse üzerine 2 bin 500 lira verip arabayı alabilirler. Iphone’un son modeli ile gelirlerse üzerine sanırım bin lira da biz borçlanırız” dedi. 

İzmir’de yaşayan Doğaner Kısadere, 5 ay önce aldığı 90 model Citroen marka arabasını satışa çıkardı. Arabasını sadece nakit para ile satmayı düşünmeyen Kısadere, Iphone marka telefonla takas edebileceğini de belirterek internete ilan verdi. Arabasının camına da aynı ilanı yapıştıran Kısadere, “Arabayı yaklaşık 5 ay önce almıştık. Bir ihtiyacımız olduğu için değil keyif için almıştık. Şimdi de keyif için satıyoruz. Satarken de takas usulü satalım diye düşündük. Iphone fiyatları elbette değişiyor. Biz 5 bin liralık arabamıza eş değer olan bir Iphone ile arabayı satabiliriz. İlanı verdikten sonra çok fazla arayan oldu ama direkt herhangi bir Iphone telefonla takas edeceklerini zannedenler de oluyor. Bizim arabamızın değeri 5 bin lira. Eğer 2 bin 500 lira değerinde bir Iphone ile gelirlerse üzerine 2 bin 500 lira verip arabayı alabilir. Iphone’un son modeli ile gelirlerse üzerine sanırım bin lira da biz borçlanırız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
  1. iphone
  • Avini Avini 12 sa önce
    27 yıllık araba bu ne , para ver çöpe atayım
  • ISMAILISMAIL12 sa önce
    ADAM AKILLI...... SIRF IPHONE MERAKINDAN ARABAMI SATMAK ISTIYORUM ALGISI YAPIYOR.BRAVO:)
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