Arabanın üzerindeki buz nasıl temizlenmeli?

Yoğun kar yağışından dolayı bu dönem en büyük sorunlardan birisi de araçların buz tutması. Peki bu soruna nasıl bir çözüm yolu bulunabilir?

İşte arabadaki buzu temizlemek için dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm yolları....

Suyla temizleme: Buzlanma riski olan günlerde evden çıkmadan önce yanımıza oda sıcaklığında ya da biraz daha ılık bir şişe su almak bize zaman kazandıracaktır. Buzun üzerine bu suyu döktüğümüzde birkaç saniye içinde buz çözülmeye başlar. Bu işlem sırasında arabanın kaloriferini çalıştırıp cama vermek işimizi kolaylaştırır.

Dikkat: Burada çok önemli bir nokta var. Arabanıza asla kaynar su ile müdahale etmeyiniz çünkü buz tutmuş cam, kaynar su ile temas edince çatlar.

Buz spreyleri: Araba camındaki eritmede kullanılabilecek bir diğer yöntem ise buz çözücü spreylerden yardım almak. Bu spreyler pek çok büyük markette satılmakta. Bu yöntemle diğerlerine göre daha kolay bir şekilde buzdan kurtulmanız mümkün.

Antifriz ile buz çözme: Sileceklerde kullandığımız antifrizli sular da buz çözmede işe yarıyor. Burada dikkat edilmesi gereken, hazır antifrizli silecek suları kullanmak gerektiğidir. Radyatör sistemlerinde kullanılan antifrizi silecek suyuna eklediğimiz takdirde boya ve plastiğe zarar verebilir. Hazır silecek suyunu doğrudan cama uygularsanız buzu çözebilirsiniz.

Tuz ile buz çözme: Bu yöntem eski ama oldukça etkilidir. Bez bir torba veya cam silme bezinin içine iki avuç tuz koyarak camı silerseniz buzun erimesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken sert hareketlerden ve bastırarak silmekten kaçınmalısınız. Normalde bu yöntem camı çizmez ama yine de dikkatli olmakta fayda var.

Sirke ile buz çözme: Püskürtme yapabileceğiniz bir şişenin içine, 3/1 oranında su ile 3/2 oranında sirkeyi karıştırın. Şişenin içindeki karışımı, camlardaki buzun üzerine sıktığınızda, bir süre sonra buz erimeye başlayacaktır. Sirke, doğal bir madde olup, su ile karıştırıldığında bu gibi müdahalelerde cama zarar vermez. Yine de camla temas etmesinden kaçınır, buzun üzerine uygulama yaparsanız, risk almamış olursunuz.

Not: Arabanızın kaporta ve tavanındaki buzlanma için biriken karı temizlemek dışında herhangi bir müdahalede bulunmaya gerek yok. Araba ısındıkça önce ön kaputtaki ardından da tavandaki buz eriyecektir.