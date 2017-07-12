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Arabanın klimasını açıyorsanız bir daha düşünün!

Artan sıcaklarla birlikte hayatın vazgeçilmezi haline gelen klimalar birçok hastalığa davetiye çıkarırken, araç klimalarının kansere bile sebep olabildiği bildirildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:34
Arabanın klimasını açıyorsanız bir daha düşünün!

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Sıcak havada güneşte bırakılmış aracın konsolundan ve koltuklarından benzen gazı salınmaktadır.

Benzen gazı çok yüksek miktarlarda kişi tarafından alındığında karaciğer ve böbrek hasarına, lösemiye, kansere, gebelerde düşük yapmasına sebep olabilmektedir" dedi.

Dr. Gürkan, araca binmeden önce havalandırılmasını tavsiye etti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:34
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