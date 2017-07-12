Arabanın klimasını açıyorsanız bir daha düşünün!

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Sıcak havada güneşte bırakılmış aracın konsolundan ve koltuklarından benzen gazı salınmaktadır.

Benzen gazı çok yüksek miktarlarda kişi tarafından alındığında karaciğer ve böbrek hasarına, lösemiye, kansere, gebelerde düşük yapmasına sebep olabilmektedir" dedi.

Dr. Gürkan, araca binmeden önce havalandırılmasını tavsiye etti.