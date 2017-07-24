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Arabanın çarptığı çocuk metrelerce öteye savruldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından işte böyle görüntülendi...

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
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