Arabanın buzlanan camı nasıl temizlenir?

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Buzlanan araç nasıl temizlenmeli?

Aracın üzerini kaplayan karı temizledikten sonra buzu açmanın çok pratik bir yöntemi var. Üstelik bu evinizde olan bir malzemeyle mümkün.

Öncelikle 1 ölçek sirkeyi 2 ölçek suya katın. Yani 1 çay bardağı sirke kullanıyorsanız 2 çay bardağı da su ilave edin. Bunu bir spreyin içine koyup camınızı sıktığınız anda buzun çözüldüğünü göreceksiniz.

Sirke yoksa bunu uygulayın

Evinizde sirke yoksa limonlu kolonya uygulayın. Ancak bunu uygulamada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var. Kesinlikle kolonyaya direk cama dökmeyin. Kolonyayı beze sürüp bezle camı temizleyin. Anında açıldığını göreceksiniz.