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Arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Dalaman'da bir otomobilin karıştığı ve 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

28 Temmuz 2017 Cuma 14:48
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 14:48
  1. dalaman
  2. kaza
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