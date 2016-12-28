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Arabalar birbiriyle konuşacak

Amerikan Ulaştırma Departmanı, basit trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen proje kabul edilirse, otomobiller birbirleriyle konuşmaya başlayacak.

Arabalar birbiriyle konuşacak
Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:44
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Otomotiv sektörünün elektrikli otomobillere yatırım yapmasının ardından, teknolojik anlamda araçlarda büyük gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerin başında sürücüsüz araç teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde, sürücü hataları en aza indirgenerek trafik kuralları ihlallerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Günümüz otomotiv sektörü ise bu alana büyük yatırım harcamakta. Özellikle bu uygulamayı destekleyecek sensör teknolojisi, kamera teknolojisi, navigasyon uygulaması ve yapay zeka teknolojine büyük eğilim yapıldı. Böylece söz konusu teknolojinin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için büyük çabalar gösterilemeye devam ediliyor.

 

Otomobiller uçmaya başlıyor!

 

Lakin sürücüsüz araçlar onca teknoloji ile donatılmasına rağmen ne yazık ki birçok eksiklik ve kazalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Otomotiv devleri ise bu olumsuz sonuçlar neticesinde teknolojilerini güncelleyerek, söz konusu hataları birbir kapatma devam ediyor.

Bu teknolojiyi geleceğin teknolojisi olarak gören devletler ise sürücüsüz araçlara sırasıyla destek vermeye başladı. Teknoloji devlerini bir araya getirmeye çalışan devletler, araçların sensörlerle elde ettiği yön, mesafe ve hız gibi bilgileri diğer araçlara aktararak araç bilgilerinin güncellemesi konusunda çalışma yürütmeye planlıyor . Yani araçların sensörleri, trafikte algıladıkları tüm verileri diğer araçların sistemlerine yollayarak sürücünün o yol hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak. Kısacası araçlar kendi aralarında konuşacak. Böylece sürücüler, araçların arasındaki iletişim sayesinde ilk defa girdiği yollar hakkında bilgi sahibi olacak ve trafik hataları asgariye indirilecek.

Bildiğiniz gibi bu sisteme Jaguar, Land Rover, Ford ve Tata araştırma merkezinin katıldığı proje ile resmi adımı İngiltere atmıştı. Şimdi ise bu sisteme bir destekte Amerikan Ulaştırma Departmanı'nından geldi. Departman bu sistem sayesinde basit kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

 

(Haber7)

 
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