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Arabada FETÖ'nün kasetini izlerken yakalandı

Adıyaman’da 7 adrese ve 1 otomobile düzenlenen operasyonda aralarında Adıyaman Akademi imamının ise bulunduğu aktif 7 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı. Göz altına alınan İbrahim ve İsa kod isimli akademi imamının bir otomobil içerisinde teröristbaşı Fetullah Gülenin sohbet videosunu 2 akademisyenle birlikte bir otomobilin içerisinde izlerken başladıkları öğrenildi.

09 Şubat 2018 Cuma 15:31
Arabada FETÖ'nün kasetini izlerken yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda araların da örgütün Adıyaman Akademi imamı İbrahim ve İsa kod isimli İ.B.nin bulunduğu 7 akademisyen hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kararıyla harekete geçen Adıyaman KOM Şube ekipleri gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için yaptığı çalışmalarda akademik yapılanmasından sorumlu olan ve firari İ.B. ile Adıyaman Üniversitesinde aktif görev yapan Yrd. Doç. Dr. H.P. ve Yrd. Doç. Dr. R.K.isimli akademisyenlerin bir  otomobil içerisinde örgüt elebaşı Gülen’in videosunu izlediğini tespit edince otomobile operasyon düzenleyip 3 şahsı gözaltına aldı. Araç içerisinde video izleyip himmet görüşmesi de yaptıkları belirlenen 3 aranan şahidi gözaltına alıp emniyete götüren ekipler diğer aranan 4 şüphelinin yakalanması için ise belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda örgüt sorumlusu İ.B. ile irtibatlı olduğu tespit edilen, araştırma görevlileri L.A. ve A.T. ile Başhekim Yardımcısı Dr. S.Ç. ve Aile Hekimi O.S. yide saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ sorumlusu İ.B’nin telefonunda, örgüt üyelerinin aktif kullandığı gizli mesajlaşma programı “Falcon” yüklü olduğu ve otomobil içerisinde 3 bin lira himmet parası ele geçirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 15:31
  1. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. Adıyaman

YORUM YAZ

  • MilletMillet37 dk önce
    Bu adamlar sapık Ruhlarını şeytana satmışlar. Amele olacak adamları akademisyen yaparsan böyle olur . Bu duruma göz yuman iktidar sahipleri ve Sorumlular ahirette illaki bunun hesabını verecek .
  • ALİ KURTOĞLUALİ KURTOĞLU1 sa önce
    Bu fetöcülerin isimlerinin deşifre olmaması için herkes elinden geleni yapıyor. Niye bunların isimlerinin baş harfleri veriliyor. Fotoğrafları ile birlikte tam isimleri verilsin ki bu şerefsizleri herkes tanısın. Bunların isimleri siz habercilere de mi böyle veriliyor yoksa siz mi kısaltıyorsunuz. Yoksa bu gözaltılar hep hayal ürünü de ondan mı tam isimleri verilmiyor. Biz vatandaşların gazını almak için sizlere hayal ürünü haber mi servis ediyorlar.
  • milletmillet2 sa önce
    yarın serbest bırakılırlar
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