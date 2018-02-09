Arabada FETÖ'nün kasetini izlerken yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda araların da örgütün Adıyaman Akademi imamı İbrahim ve İsa kod isimli İ.B.nin bulunduğu 7 akademisyen hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kararıyla harekete geçen Adıyaman KOM Şube ekipleri gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için yaptığı çalışmalarda akademik yapılanmasından sorumlu olan ve firari İ.B. ile Adıyaman Üniversitesinde aktif görev yapan Yrd. Doç. Dr. H.P. ve Yrd. Doç. Dr. R.K.isimli akademisyenlerin bir otomobil içerisinde örgüt elebaşı Gülen’in videosunu izlediğini tespit edince otomobile operasyon düzenleyip 3 şahsı gözaltına aldı. Araç içerisinde video izleyip himmet görüşmesi de yaptıkları belirlenen 3 aranan şahidi gözaltına alıp emniyete götüren ekipler diğer aranan 4 şüphelinin yakalanması için ise belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda örgüt sorumlusu İ.B. ile irtibatlı olduğu tespit edilen, araştırma görevlileri L.A. ve A.T. ile Başhekim Yardımcısı Dr. S.Ç. ve Aile Hekimi O.S. yide saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖ sorumlusu İ.B’nin telefonunda, örgüt üyelerinin aktif kullandığı gizli mesajlaşma programı “Falcon” yüklü olduğu ve otomobil içerisinde 3 bin lira himmet parası ele geçirildiği öğrenildi.