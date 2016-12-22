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Araba hırsızlarına elektrikli tuzak!

ABD'de yaşayan bir adam araba hırsızları için çok ilginç bir tuzak hazırladı...

Eklenme: 22 Aralık 2016, 03:18
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Etiketleraraba hırsızlığıelektrikli tuzakarabahırsız
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