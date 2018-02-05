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Ara transferde rekor Mavi Ateş’in

Ara transfer döneminin en hızlı ekibi Kardemir Karabükspor oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:39
Ara transferde rekor Mavi Ateş’in

Süper Lig’de kalma mücadelesi ver Karadeniz ekibi, transfer döneminin en hareketli takımı oldu. 14 oyuncusuyla yollarını ayıran Karabükspor buna karşılık 12 oyuncuyu da kadrosuna dahil etti.

GELENLER: Ergin Keleş, Cem Özdemir, Leandrinho (Demir Grup Sivasspor), Marius Alexe (Limassol), Özgür Yılmaz (Akın Çorap Giresunspor), Herve Kage (Kortrijk), Anton Kravchenko (Olimpik Donetsk), Adam Stahl (Norrby), Yusuf Akbulut (Batman Petrolspor), Murat Akın (Sakaryaspor), Alican Karadağ (Kastamonuspor 1966), Ahmet Karadayı (ASV Geel)

GİDENLER: Seleznov, Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor), Ceyhun Gülselam (Osmanlıspor), İlhan Depe (Kasımpaşa), Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor), Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), Andre Poko (Göztepe), Paul Papp (Demir Grup Sivaspor), Teodor Grozav (Bursaspor), Ahmet Şahin (Akın Çorap Giresunspor), Serdar Deliktaş (Gazişehir Gaziantep), Gabriel Torje, Cristian Torje, Valerica Gaman (Fesih)

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:39
  1. Süper Lig

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