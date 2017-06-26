Ara Güler'den flaş açıklama: Salvador Dali beni tartakladı

Duayen foto - muhabir Ara Güler, ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplinin fotoğrafını neden çekemediğini anlattı.

Chaplinin kapısında üç gün beklediğini ifade eden Güler, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp, yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmiştim yanında. Kimsenin onu öyle görmesini istemiyordu.

Güler, İspanyol sanatçı Pablo Picasso ile ilgili olarak da "Bomba gibi adamdı. Kimseyi takmazdı. Bütün devletleri Picassoya bağlasalar, hepsine küfür eder ve çekip giderdi" dedi.

Bugünün dünyası ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ara Güler "Dünya en kötü zamanını yaşıyor. Ortalık aptal dolu..." açıklamasında bulundu.