Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ara Güler'den flaş açıklama: Salvador Dali beni tartakladı

Usta foto muhabiri Ara Güler, Salvador Dali, Pablo Picasso, Charlie Chaplin gibi önemli isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
Ara Güler'den flaş açıklama: Salvador Dali beni tartakladı

Duayen foto - muhabir Ara Güler, ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplinin fotoğrafını neden çekemediğini anlattı.

Chaplinin kapısında üç gün beklediğini ifade eden Güler, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp, yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmiştim yanında. Kimsenin onu öyle görmesini istemiyordu.

Güler, İspanyol sanatçı Pablo Picasso ile ilgili olarak da "Bomba gibi adamdı. Kimseyi takmazdı. Bütün devletleri Picassoya bağlasalar, hepsine küfür eder ve çekip giderdi" dedi.

Bugünün dünyası ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ara Güler "Dünya en kötü zamanını yaşıyor. Ortalık aptal dolu..." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
  1. Güler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...