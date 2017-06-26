Ara Güler'den flaş açıklama: Salvador Dali beni tartakladı
Usta foto muhabiri Ara Güler, Salvador Dali, Pablo Picasso, Charlie Chaplin gibi önemli isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.26 Haziran 2017 Pazartesi 23:20
Duayen foto - muhabir Ara Güler, ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplinin fotoğrafını neden çekemediğini anlattı.
Chaplinin kapısında üç gün beklediğini ifade eden Güler, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp, yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmiştim yanında. Kimsenin onu öyle görmesini istemiyordu.
Güler, İspanyol sanatçı Pablo Picasso ile ilgili olarak da "Bomba gibi adamdı. Kimseyi takmazdı. Bütün devletleri Picassoya bağlasalar, hepsine küfür eder ve çekip giderdi" dedi.
Bugünün dünyası ile ilgili açıklamalarda da bulunan Ara Güler "Dünya en kötü zamanını yaşıyor. Ortalık aptal dolu..." açıklamasında bulundu.