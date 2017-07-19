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Ar-Ge'ye geçen yıl 7,5 milyar lira harcandı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken, bu yıl için yaklaşık 8,2 milyar lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
Ar-Ge'ye geçen yıl 7,5 milyar lira harcandı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 7,5 milyar lira harcama yapılırken, bu yıl için ise yaklaşık 8,2 milyar lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2017" verilerini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon lira harcama yapıldı. Böylece, 2016 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,14 oldu.

Bu seneki başlangıç ödeneği 8,2 milyar lira

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon lira oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 1 milyar 927 milyon lira olarak gerçekleşti. Dolaylı Ar-Ge desteği, bu yıl için 2 milyar 141 milyon lira olarak tahmin edildi.

En fazla ödenek üniversite fonlarına

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en fazla ödeneğin yüzde 36 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildiği görüldü. Bunu yüzde 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,6 ile eğitim, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5,3 ile tarım takip etti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
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