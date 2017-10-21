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Apple'ın ürettiği sürücüsüz otomobil görüntülendi

Dünyaca ünlü marka Apple tarafından üretilen sürücüsüz otomobilinin prototipi görüntülendi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:28
Apple'ın ürettiği sürücüsüz otomobil görüntülendi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sır gibi sakladığı proje sonunda görüntülendi.  Apple'ın geçtiğimiz aylarda doğruladığı projenin prototipi Silikon Vadisi'nde göründü.

TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Aracın test sürüşü yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.  Apple CEO'su Tim Cook, şirketin otomobil planlarını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla açıklamıştı.

EN ZOR YAPAY ZEKA PROJESİ

Cook, gelen bir soru üzerine şirketin sürücüsüz otomobil üzerine çalışmalar yapacağını resmen duyurmuştu.  Proje hakkında fazla detay vermekten kaçınan Cook, söz konusu projeyi "Büyük olasılıkla üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi" sözleriyle özetlemişti.

Bu sektörde yer edinebilmek için bir süredir eleman transfer eden Apple'ın rakiplerine göre en büyük avantajı elbette rekor seviyedeki nakit rezervi.

Apple elindeki bu nakit rezervi ile, ürettiği elektrikli araçlar ile adını duyuran 35.7 milyar dolar değerindeki Tesla ve 55.7 milyar dolar değerindeki Ford'u satın alması durumunda hala 111.6 milyar dolar nakit rezervi kalıyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:28
  1. Apple
  2. sürücüsüz otomobil
  3. slikon vadisi
  • UserUser1 gün önce
    Arabayı kullanmadık tan sonra ha otobüse binmişim ha buna. Tabu bu işin kullanıcı tarafından bakışı
  • Maho ağaMaho ağa1 gün önce
    Arabayı kullanmak keyif vericive özgürlük demek. Arabayı kullanmadıktan sonra araban olmasada olur.
  • MehmetMehmet1 gün önce
    Türkiye’de yapay zekanın araba kullanması için uygun bir trafik ortamı yok . Yolda araç olmasa , asfalt bozuk olduğu için bilgisayar der ki : Yoldan çıktık ! :) Yol çizgisi desen hak getire :( Tabii ki bunlar şehiriçi trafikte geçerli .
  • Ali Miktad Ali Miktad 1 gün önce
    Hıhhh... Ne varmış bunda?
  • HalimeHalime1 gün önce
    Allah bunları ısla etsin. Şeytan işì
  • ObjektifObjektif1 gün önce
    Dini kurallar bellidir, uyarsın uymazsın herkes kendi kendi hesaba çekilecek ama biz devamlı falan alevi filan sünni o gàvur bu hristiyan diyerek gidersek elin oğlu bundan istifade ederek böyle mükemmelik üreterek ve sadece bizim bu kavgalarımızın sayesine, kazandığı parayla silah yapar onuda bize satar siz çatışmaya devam, bu yazımı okuyan herkim özellikle bu gazetede biraz çekidüzen ve saygılı olmak. Herşey milletin zihniyetinde bitiyor ülkenin gelişmesi bile milletin zihniyetine göre oluyor.
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Züğürtlüğü bize kalır, zenginin malı.
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