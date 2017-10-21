Apple'ın ürettiği sürücüsüz otomobil görüntülendi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın sır gibi sakladığı proje sonunda görüntülendi. Apple'ın geçtiğimiz aylarda doğruladığı projenin prototipi Silikon Vadisi'nde göründü.

TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Aracın test sürüşü yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin otomobil planlarını geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajla açıklamıştı.

EN ZOR YAPAY ZEKA PROJESİ

Cook, gelen bir soru üzerine şirketin sürücüsüz otomobil üzerine çalışmalar yapacağını resmen duyurmuştu. Proje hakkında fazla detay vermekten kaçınan Cook, söz konusu projeyi "Büyük olasılıkla üzerinde çalıştığımız en zor yapay zeka projesi" sözleriyle özetlemişti.

Bu sektörde yer edinebilmek için bir süredir eleman transfer eden Apple'ın rakiplerine göre en büyük avantajı elbette rekor seviyedeki nakit rezervi.

Apple elindeki bu nakit rezervi ile, ürettiği elektrikli araçlar ile adını duyuran 35.7 milyar dolar değerindeki Tesla ve 55.7 milyar dolar değerindeki Ford'u satın alması durumunda hala 111.6 milyar dolar nakit rezervi kalıyor.