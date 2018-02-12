Apple‘ın MacBook Air'i 2018 için gün sayıyor

2017 yılı Haziran ayında tanıtımı yapılan MacBook Air modelinde Intel Broadwell Core serisi işlemciler kullanılmıştı. Yenilenecek modelde de bu işlemci serisi kullanılması tahmin ediliyor.

2017’de tanıtımı yapılan son MacBook Air modeli, düzenlenen WWDC konferansından hemen sonra kullanıcılarıyla buluşmuştu. Eğer Apple bu yıl da aynı zamanlamayı takip ederse Haziran ayının ortalarında düzenlenmesi planlanan WWDC 2018’den sonra yeni MacBook Air tanıtımını yapabilir.

Geçmişte MacBook Air modellerinin hangi aylarda tanıtımı yapıldığına baktığımızda tutarlı bir sonuç elde edebilmek mümkün olmadığı için öngörüler 2018’in ortalarını gösteriyor.