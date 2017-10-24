Apple'ın kurucusu Android telefonlar alıyormuş

Steve Jobs ile birlikte Apple'ı Apple yapan kişilerin başında gelen Steve Wozniak'tan şirketin en çok önem verdiği iPhone ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

DENEMEK İÇİN ANDROİD TELEFONLAR ALIYORUM

Çin'de gerçekleşen teknoloji forumunda söz alan Wozniak, iPhone'un yüksek fiyatına değdiğini belirtti.

Çinli üreticileri düşük fiyatlı telefon üretiminden dolayı kutlayan Wozniak, sadece keşfetmek ve denemek için farklı markalara ait Android telefonlar satın aldığını söyledi.