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Apple'ın kurucusu Android telefonlar alıyormuş

Teknoloji devi Apple'ın ortak kurucularından Steve Wozniak'tan Android işletim sistemine sahip telefonlarla ilgili ilginç bir açıklama geldi.

24 Ekim 2017 Salı 14:45
Apple'ın kurucusu Android telefonlar alıyormuş

Steve Jobs ile birlikte Apple'ı Apple yapan kişilerin başında gelen Steve Wozniak'tan şirketin en çok önem verdiği iPhone ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

DENEMEK İÇİN ANDROİD TELEFONLAR ALIYORUM

Çin'de gerçekleşen teknoloji forumunda söz alan Wozniak, iPhone'un yüksek fiyatına değdiğini belirtti.

Çinli üreticileri düşük fiyatlı telefon üretiminden dolayı kutlayan Wozniak, sadece keşfetmek ve denemek için farklı markalara ait Android telefonlar satın aldığını söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:45
  1. Apple
  2. Steve Wozniak
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  4. iphone
  • hercaihercai15 sa önce
    Calismayan turk telefonlari alsin, daha ilginc olurdu.Sadece saat olarak kullanabilir en azindan.
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