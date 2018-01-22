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Apple'ın, iPhone X'in üretimini durduracağı ileri sürüldü

Apple'ın Çin'de yeterli ilgiyi görmeyen iPhone X modelinin üretimini yakın bir gelecekte durdurmak istediği iddia edildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 20:44
Apple'ın, iPhone X'in üretimini durduracağı ileri sürüldü

Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsider'ın iddiasına göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak. 

 

'İPHONE X'İN ÇİN'DE ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRMEMESİ ANA NEDEN'

Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

iPhone X'in üretimi durdurulursa Apple'ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C'den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak.

Apple'ın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, "Çin'de iPhone X'in çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çin'de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X'in ön üst tarafındaki siyah polarize 'çentik', ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus'ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi" dedi.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen'ın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhone'lara olan ilginin 'tarihi oranda düşük düzeylerde' olduğunu gösteriyor.

Kuo'ya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 20:44
  1. iphone x
  2. tekonoloji
  3. üretim hatası
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