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Apple'ın ikinci isminden iPhone X itirafı geldi

Apple’ın donanım teknolojileri başkanı Dan Riccio iPhone X ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:53
Apple'ın ikinci isminden iPhone X itirafı geldi

Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X 3 Kasım'da ABD'de satışa çıkıyor. 

Yarın satışa çıkacak ürün ile ilgili Apple'ın ikinci adamından önemli açıklamalar geldi.

Apple’ın donanım teknolojileri başkanı Dan Riccio iPhone X’in çerçevesiz ekranının üretimde ve tasarımda sorunlar yaşattığını kabul etti. 

Riccio, Face ID için Home tuşunu ve Touch ID’yi iPhone'lardan kaldırmaya uzun zaman önce karar verdiklerinin de altını çizdi. 

Peki iPhone X Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak, iPhone X için ise biraz daha beklememiz gerekecek. 

Apple'ın 10. yıla özel ürettiği iPhone X 64 GB modeli Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak. 

iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu.

iPhone X'te yer verilen özellikler ise şöyle... 

Çerçevesiz bir ekrana ev sahipliği yapan model fiziksel home tuşunu da tarihe karıştırmış oldu. 

Super Retina HD ekran. 

5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran. 

HDR ekran.

458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük.

True Tone ekran. 

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Apple iPhone X modelinde 64 GB ve 256 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. 

iPhone X'in en dikkat çeken yanı ise Face ID yani yüz tanıma özelliği oldu.

Face ID'nin önceki iPhone modellerindeki Touch ID'ye göre 20 kat daha güvenli olduğunun altı çizilirken, Apple Pay ve üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu çalıştığı kaydedildi. 

iPad Pro'da karşımıza çıkan True Tone Display özelliğine de ev sahipliği yapan iPhone X için 3D Touch özelliği de unutulmamış. 

iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor.

iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:53
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