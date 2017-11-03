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Apple'ın gelirleri yüzde 12 arttı

iPhone X'i piyasaya sürmeye hazırlanan Apple temmuz-eylül dönemi bilançosunu açıkladı.

03 Kasım 2017 Cuma 09:24
Apple'ın gelirleri yüzde 12 arttı

Bu yılın temmuz-eylül dönemini, bilançosunda dördüncü çeyrek kabul eden teknoloji devi Apple, gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 52,58 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 46,85 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın toplam gelirinin yüzde 62'sini uluslararası satışlar oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin net kârının geçen yılın temmuz-eylül döneminde 9,01 milyar dolardan bu senenin aynı döneminde 10,71 milyar dolara yükselerek yüzde 18,9 artış gösterdiği kaydedildi. Şirketin hisse başına kârı da söz konusu dönemde 1,67 dolardan 2,07 dolara tırmandı.

iPhone ve iPad satışları arttı

Açıklamada, Apple'ın iPhone akıllı telefon, iPad tablet ve Mac bilgisayar satışlarının arttığı vurgulandı. Buna göre, söz konusu dönemde, iPhone satışları yüzde 2,5 artarak 46 milyon 677 bine, iPad satışları da yüzde 11,4 yükselerek 10 milyon 326 bine ulaştı. Mac satışları da yüzde 10,2 artışla 5 milyon 386 bine yükseldi.

Şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 34,5 artışla 8,5 milyar dolara çıkarken Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen gelir de yüzde 36,3 artarak 3,23 milyar dolara ulaştı.

"Piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıkabilir"

Apple'ın net kâr ve gelirinin piyasa beklentisinin üstünde ve olumlu olmasıyla New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Günü 168,07 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 3,5 kazançla 173,90 dolara kadar tırmandı. Firmanın piyasa değeri de yaklaşık 898 milyar dolar oldu.

Analistler, Apple'ın hisse değerindeki artışın devam edebileceğini belirtirken firmanın piyasa değerinin 900 milyar doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Apple, yeni akıllı telefon modeli iPhone X'i bugün piyasaya sürecek.

AA

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:24
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